Meer winkels sluiten deuren om coronapandemie

Steeds meer winkels sluiten hun deuren vanwege de coronacrisis. Zo blijven nu ook de filialen van kledingketen Zara, de winkels met mannenpakken van Suitsupply en die van keten Dille & Kamille die keuken- en badkamerspullen verkoopt, in Nederland tot nader order gesloten. Eerder maakten onder meer H&M, C&A, WE Fashion, de Bijenkorf en IKEA bekend tijdelijk geen bezoekers in hun winkels meer te verwelkomen.

De winkels gaven nog geen datum wanneer ze weer open gaan. Suitsupply houdt overigens nog wel zijn vestiging in Amsterdam aan de Willemsparkweg open. De ketens verwijzen geïnteresseerde shoppers naar hun webwinkel. Dille & Kamille bezorgt tijdelijk vanaf 25 euro gratis om zijn klanten tegemoet te komen. Dille & Kamille en Suitsupply hebben allebei 24 winkels in Nederland. Zara telt een vergelijkbaar aantal vestigingen.

Andere winkels zoals die van parfumerieketen Douglas, kiezen ervoor om minder lang open te zijn dan normaal. HEMA blijft voorlopig open om aan de grotere vraag naar onder meer levensmiddelen te voldoen. De restaurants en stationswinkels van HEMA zijn wel gesloten. Blokker houdt voorlopig ook zijn winkels open en ook Action is in Nederland nog niet van plan de winkels te sluiten. Wel worden maatregelen genomen voor de veiligheid van klanten en medewerkers.