Meer voedselkramen op de markt

Het aantal marktkramen in Nederland is de afgelopen tien jaar vrijwel stabiel gebleven. Wel is het aantal kramen met voedsel toegenomen, terwijl verkopers van bijvoorbeeld kleding, schoenen, tweedehands spullen en bloemen minder sterk vertegenwoordigd zijn op de markt.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een nieuwe analyse van bestaande cijfers. Het statistiekbureau heeft bij elkaar 11.000 marktkramen geteld. Daarvan verkochten er bijna 4000 voedselwaren, ongeveer een derde meer dan in 2007. In diezelfde periode daalde het aantal kramen waar goederen worden verkocht met bijna 10 procent naar circa 7400.

Vooral het aantal marktkramen met noten, kaas, vis en snoep is de afgelopen tien jaar toegenomen. Minder uitgesproken is de stijging van het aantal kramen met groenten en fruit. Wel is die categorie nog altijd goed voor ongeveer een kwart van alle voedselkramen.

Er staan vergeleken met 2007 ruim vijfhonderd kramen minder op de markt waar textiel, kleding, schoenen en fournituren worden verkocht. Ook het aantal verkooppunten voor tweedehands spullen nam af, net als het aantal bloemenkiosken op de markt. Er kwamen wel kramen bij voor huishoudelijke artikelen en speelgoed.