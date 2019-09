Meer vluchten KLM geraakt door staking

Door de staking bij het grondpersoneel van KLM maandagmorgen zijn 31 retourvluchten van Schiphol naar Europese bestemmingen uitgevallen. Dat komt neer op 62 annuleringen. KLM stelde het eerder gemelde cijfers van 56 annuleringen maandagmiddag naar boven bij.

Verder is de afhandeling van intercontinentale vluchten met zo’n twee uur vertraagd. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met mogelijke vertragingen. KLM verwacht dat de problemen dinsdag goeddeels zijn verholpen.

Vakbond FNV, die tot de staking had opgeroepen, sprak eerder van een „duidelijk signaal” aan KLM. FNV voert later op maandag nieuw overleg met het actiecomité. Dan moet ook duidelijk worden of er nieuwe acties volgen, als KLM voor die tijd niet over de brug komt. Acties moeten minstens 36 uur van tevoren worden aangekondigd.

FNV Grond is een van de bonden waarmee KLM momenteel tracht om tot een cao-vergelijk te komen. Die bond is vooral niet te spreken over het loonbod van 3 procent. De FNV vraagt dit jaar om 4 procent meer loon. Verder eist de vakbond een aanpassing van de roosters en meer mensen in vaste dienst. Dit zijn voor de bond harde eisen. Overige voorstellen die bij KLM zijn gedeponeerd zijn „kneedbaar”, zegt FNV.

KLM had eerder berekend dat het eisenpakket van FNV Grond opgeteld meer dan 100 miljoen euro per jaar kost. Dat zou een stijging van meer dan 10 procent van de totale loonsom van het grondpersoneel betekenen. Dat alles werd door KLM bestempeld als onverantwoord en onrealistisch.

FNV wijst vooral ook op het sentiment dat leeft onder KLM-personeel. In de tijden dat het minder ging met KLM werden offers gevraagd van het personeel. Nu het beter gaat met de maatschappij zou het personeel daar ook van willen profiteren.

KLM heeft de vakbonden uitgenodigd voor een nieuw cao-overleg deze week. Een aantal vakbonden heeft inmiddels positief gereageerd op de uitnodiging. Andere bonden hebben het meest recente voorstel nog in overweging. Onder meer CNV en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) hebben deze week ledenoverleg.