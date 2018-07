Meer vervalst briefgeld onderschept

Het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland is het afgelopen halfjaar iets toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 werden 20.700 nepbriefjes uit de roulatie gehaald. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is dat 8 procent meer dan het voorgaande halfjaar.

Het populairste eurobiljet onder vervalsers is het briefje van 50 euro. Van alle namaakbiljetten die het afgelopen halfjaar in Nederland uit de roulatie zijn gehaald, had meer dan driekwart deze coupure. De kans dat je er een in handen krijgt, blijft volgens DNB echter klein. In totaal zijn er immers 21 miljard echte eurobiljetten in omloop.

De aantallen in beslag genomen biljetten wisselen gedurende het jaar sterk. Zo was er ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 sprake van een daling van 14 procent.

Volgens DNB staat het totale volume vals briefgeld vrijwel gelijk aan het aantal onderschepte nepbriefjes. Al het geld dat in omloop is, wordt namelijk vroeg of laat door controleapparatuur gehaald. Vervalste geldbiljetten worden daardoor toch een keer herkend, legt een woordvoerster uit.

Wereldwijd nam het aantal onderschepte vervalste eurobiljetten overigens af van 363.000 in het tweede halfjaar van 2017 naar 301.000 in de afgelopen zes maanden.