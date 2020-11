‘Meer vertrouwen Nederlandse beleggers na overwinning Biden’

Nederlandse particuliere beleggers zijn deze maand duidelijk positiever geworden over de toekomstige ontwikkeling van de financiële markten, nadat bekend werd dat Joe Biden de presidentsverkiezingen had gewonnen. Waar positief en negatief gestemde beleggers elkaar in oktober nog in evenwicht hielden, zijn de optimisten volgens een peiling van onlinebroker BinckBank nu in de meerderheid.

In het algemeen lijkt men er ook van uit te gaan dat de Europese beurzen het de komende maanden beter gaan doen en dat ook de euro zal gaan aantrekken ten opzichte van de dollar. Hoewel Biden kritisch naar de techsector kijkt blijft dit volgens beleggers de meest kansrijke sector om in te investeren.

Onlangs trokken de aandelenmarkten al duidelijk aan, toen duidelijk werd dat Biden in de verkiezingsstrijd aan het langste eind ging trekken. Vervolgens kregen de beurzen een flinke oppepper van positief nieuws van farmaceut Pfizer. Het Amerikaanse bedrijf meldde dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een coronabesmetting.

BinckBank is de grootste beleggersbank van Nederland en sinds eind 2019 onderdeel van Saxo Bank, dat wereldwijd actief is en ruim 850.000 beleggende klanten telt. De onderneming peilt maandelijks hoe haar beleggers over bepaalde ontwikkelingen denken.