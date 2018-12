Meer verlies Hudson’s Bay op hogere omzet

Warenhuisconcern Hudson’s Bay Company (HBC) heeft in het derde kwartaal een groter verlies dan een jaar eerder in de boeken gezet. Dat was onder meer te wijten aan hogere afschrijvingen en verliezen bij samenwerkingsverbanden. De opbrengsten ging wel omhoog.

Het nettoverlies van Hudson’s Bay bedroeg 124 miljoen Canadese dollar, ruim 82 miljoen euro. Dat is iets meer dan de 116 miljoen dollar uit dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat viel met 63 miljoen dollar wel positiever uit dan de 40 miljoen dollar van 2017.

De omzet van HBC ging met 5,6 procent omhoog tot 2,2 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, dus zonder de verkopen uit nieuw geopende winkels, steeg met 2,9 procent.

De resultaten van de Europese activiteiten tellen bij Hudson’s Bay niet meer volledig mee, nu die zijn samengegaan met de Duitse warenhuisketen Karstadt. De Europese warenhuizen, waaronder die in Nederland, haalden met 974 miljoen dollar 0,4 procent meer opbrengst. De vergelijkbare omzet daalde met 2,1 procent, wat wel een verbetering was ten opzichte van de eerste twee kwartalen. Het nettoverlies bedroeg 41 miljoen dollar tegen 107 miljoen dollar een jaar eerder.