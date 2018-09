„Meer uitvallers bij hogere AOW-leeftijd”

Door het stijgen van de AOW-leeftijd komen er meer arbeidsongeschikte ouderen bij. Toch blijven de keerzijdes van het langer doorwerken beperkt omdat mensen gemiddeld steeds gezonder zijn. Dat zeggen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB).

Bij een AOW-leeftijd van 70 jaar zou het aandeel arbeidsongeschikten onder 69-jarige mannen kunnen oplopen tot ongeveer 26 procent als er helemaal geen gezondheidswinst geboekt zou worden. Dit is bijna een tiende hoger dan onder de huidige 64-jarigen, maar het blijft ruim onder de 33 procent arbeidsongeschikten in 2000 onder mannen van 55 tot 64 jaar.

De onderzoekers vinden het lastig om harde voorspellingen te doen over de gezondheidswinst. Het is mogelijk dat we gemiddeld wel ouder worden, maar dat dit samengaat met een ongezondere leefstijl met ernstig overgewicht. Anderzijds is het ook denkbaar dat toekomstige technologische ontwikkelingen gezondheidsklachten sterker gaan terugdringen.

De verhoging van de AOW-leeftijd betreft in ieder geval een heel geleidelijk proces dat nog decennia duurt. Op basis van de huidige bevolkingsprognoses is een AOW-leeftijd van 70 jaar pas te verwachten vanaf 2048, dus over dertig jaar.