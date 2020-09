Meer tweedehandsauto’s verkocht in augustus

De verkoop van tweedehandsauto’s is toegenomen. In de maand augustus lag de verkoop van occasions door consumenten zo’n 3 procent boven het niveau van een jaar eerder, meldt dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

De verkoop van personenauto’s door garages en dealers aan consumenten steeg in vergelijking met een jaar eerder met 2,5 procent tot 110.766 voertuigen. De verkoop tussen consumenten onderling steeg met 3 procent tot 51.789. Het aantal transacties tussen bedrijven daalde met 2 procent tot 71.813 personenauto’s.

Volkswagen was in augustus met afstand het favoriete merk voor tweedehandsauto’s, gevolgd door Peugeot en Opel.

Branchevereniging Bovag concludeerde eerder dat tweedehandsauto’s door de coronacrisis aan populariteit winnen. Veel reizigers die doorgaans met het openbaar vervoer reizen, zien de auto als goed alternatief. Als gevolg van de coronamaatregelen zakten de verkopen in maart en april wel in. In juli werd een recordaantal tweedehandsauto’s verkocht.