Meer tweedehands auto’s verkocht in 2018

De verkoop van tweedehands personenauto’s is vorig jaar gestegen. In totaal kochten Nederlanders iets minder dan 1,9 miljoen occasions. Dat waren er 47.980 meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

De occasionverkopen zijn in december juist gedaald. Zowel autobedrijven als particulieren verkochten ten opzichte van dezelfde maand in 2017 minder gebruikte personenauto’s. Bij dealers liep de verkoop met 3 procent terug en bij particulieren was er sprake van een daling van 4,3 procent.

Volkswagen was in 2018 het populairste merk onder kopers van een tweedehands. Van het Duitse merk wisselden vorig jaar 227.509 exemplaren van eigenaar.