Meer transparantie bij veiling 5G-frequenties

De veiling van frequenties voor het nieuwe 5G-netwerk voor digitaal verkeer wordt wat transparanter.

Het kabinet gaat openbaar maken hoeveel vraag er naar de kavels is, zei verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer donderdag.

De eerste 5G-frequenties worden dit voorjaar geveild. De veiling is zo ingericht dat ze in handen komen van minimaal drie aanbieders en minimaal 900 miljoen euro opbrengen. Onder andere ChristenUnie en CDA drongen erop aan de veiling wat transparanter te maken.

De politiek maakt zich ook zorgen over mogelijke consequenties voor de veiligheid van het supersnelle netwerk. Het kabinet zegt dat het niet wil dat een product of dienst komt van een bedrijf „uit een land met wetgeving die commerciële of particuliere partijen verplicht samen te werken met de overheid van dat land”, in het bijzonder de inlichtingendiensten. Ook staatsbedrijven worden geweerd. Volgens experts slaan de voorwaarden specifiek op het Chinese bedrijf Huawei.