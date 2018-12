„Meer toegang China buitenlandse bedrijven”

China zou de deur naar zijn economie voor buitenlandse bedrijven nog verder willen opengooien. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal, die inzage had in de plannen van de Chinese regering.

Peking is al bezig de regels te versoepelen voor buitenlands eigendom van Chinese bedrijven. Er wordt nu gewerkt aan nog soepelere toegangsregels voor buitenlandse ondernemingen voor toegang tot de Chinese markt, mede door druk van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn handelsoorlog met de Chinezen.

Daarnaast zou Peking ook werken aan een herziening van zijn strategie ‘Made in China 2025’, die erop is gericht om China een dominante positie te geven op het gebied van belangrijke technologieën. Naar verluidt zou China van plan zijn hier wat minder agressief te werk te gaan. Trump heeft China onder meer beticht van diefstal van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven.