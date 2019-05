Meer tijd en geld voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil eigenaren van asbestdaken meer tijd en geld geven voor sanering. Ze heeft dat dinsdag toegezegd tijdens een debat in de Eerste Kamer.

Het verbod op asbesthoudende daken moet in 2025 ingaan. Als eigenaren een goed plan hebben waaruit blijkt dat vervanging van het dak is gekoppeld aan een logisch moment na 31 december 2024, wil Van Veldhoven betrokkenen drie jaar langer de tijd geven.

Ook zegde de bewindsvrouw toe dat er 5 miljoen euro extra beschikbaar komt om schrijnende gevallen tegemoet te komen. Dat zijn onder meer huiseigenaren die asbesthoudende leien op hun dak hebben liggen. Verwijdering daarvan kost vele duizenden euro’s.

Zelf verwijderen

Verder gaat de staatssecretaris bekijken of particulieren eventueel zelf grote oppervlakten asbest mogen verwijderen. Nu mogen mensen daken met een oppervlakte tot 35 vierkante meter zelf demonteren en afvoeren. Voorwaarde is dat de vezels van de asbestplaten niet loslaten.

De Senaat drong erop aan om deze norm te verhogen. Van Veldhoven staat daar niet afwijzend tegenover en zal daarover in overleg treden met onderzoeksinstituut TNO.

Verder bekijkt Van Veldhoven of het aantal vakmensen dat asbestdaken mag slopen, omhoog kan. Nu is er een tekort aan zulk gekwalificeerd personeel, waardoor ook de prijs voor saneringen stijgt. Mogelijk dat ook dakdekkers in de toekomst mogen gaan saneren, mits ze bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Van Veldhoven ging dinsdag ook kort in op het rapport dat woningbouwvereniging Aedes heeft laten opstellen over de gevaren van asbest. Daaruit blijkt dat de risico’s gering zijn. De staatssecretaris wees erop dat andere deskundigen de conclusies ervan weerspreken en „ongefundeerd” noemen. Van Veldhoven bleef daarom achter de wet staan.

Ze wees ook op de gevaren van branden in woningen en schuren met asbest. Dat zijn er zo’n 180 per jaar. Dergelijke branden kunnen leiden tot enorme kostenposten. Zo was er een brand in Roermond waarbij asbest in de omgeving terechtkwam. Het opruimen daarvan kostte drie miljoen euro.

Op dit moment zijn veel verzekeraars ook niet bereid om schuren en woningen met asbest te verzekeren als deze overgaan naar een nieuwe eigenaar.

In Nederland is naar schatting 120 miljoen vierkante meter aan daken met asbestplaten bedekt. Een derde deel daarvan, 40 miljoen vierkante meter, is inmiddels gesaneerd.

De verantwoordelijkheid voor de controle op het verwijderen van asbest ligt bij de gemeenten. Een kwart van de gemeenten heeft nog geen inventarisatie gemaakt van de aanwezigheid van asbestdaken op hun grondgebied.

Van Veldhoven wees erop dat er geen saneringsplicht is voor asbest dat onder andere dakbedekking zit; het gaat alleen om asbest dat in aanraking komt met weer en wind.

Het idee om asbestplaten te coaten om te voorkomen dat vezels in het milieu terechtkomen, wees de staatssecretaris af. Zij verklaarde dat dit niet mogelijk is omdat de wet zegt dat asbest niet bewerkt mag worden.

De totale kosten voor de sanering bedragen volgens de bewindsvrouw 880 miljoen euro. Een kwart daarvan komt voor rekening van een nog op te richten fonds. In de tweede helft van dit jaar zal dat tot stand moeten komen. De overheid is daarover in overleg met het bedrijfsleven en banken.

Over enkele jaren komt er een evaluatiemoment. Dan zal moeten blijken over de sanering op schema ligt en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over de wet. Een meerderheid is daar zeer waarschijnlijk voor. De SGP stemt in ieder geval tegen. „Proportionaliteit en haalbaarheid zijn zoek”, vindt senator Van Dijk. De SGP stemde in de Tweede Kamer ook als enige tegen de wet.

De VVD in de Senaat heeft ook twijfels over de wet. Senator Klip vroeg zich of af het mogelijk is om de subsidieregeling wél in het leven te roepen en geen wet aan te nemen. Maar volgens staatssecretaris Van Veldhoven kan dat niet.