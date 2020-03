Meer techbedrijven schrappen congressen voor ontwikkelaars

Microsoft en Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, hebben besloten om hun congressen voor ontwikkelaars af te gelasten. Aanleiding is de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Google besloot eerder al om zijn conferentie I/O alleen online te houden. De beurs F8 van Facebook werd ook geschrapt.

Microsoft Build zou van 19 tot en met 21 mei worden gehouden in de Amerikaanse stad Seattle. Die is zwaar getroffen door het coronavirus. Het ontwikkelaarscongres wordt nu alleen online gehouden. Snap zou begin april een Partner Summit houden in Los Angeles. Dat wordt mogelijk later ingehaald.

Ook Apple heeft een eigen ontwikkelaarsconferentie, WWDC. De data van de editie van dit jaar zijn echter nog niet bekendgemaakt, zodat het niet duidelijk is of de iPhonemaker zijn evenement wel laat doorgaan. Doorgaans houdt Apple WWDC in de eerste week van juni.

Zulke conferenties trekken duizenden software-ontwikkelaars en techjournalisten van over de hele wereld. Techbedrijven gebruiken zulke evenementen om nieuwe producten en diensten te presenteren.