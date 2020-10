Meer startende ondernemingen in Nederland

Het aantal startende ondernemingen in Nederland is in de afgelopen vier maanden toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Met name in de onlinedetailhandel was een stijging van het aantal starters te zien omdat door de coronacrisis meer werd besteld via internet. Dat komt naar voren uit de trendrapportage van de Kamer van Koophandel (KVK) die voor het eerst is gepubliceerd.

Volgens KVK was vooral in juni sprake van een toename van het aantal starters. In de detailhandel klom het aantal starters in de maanden juni, juli, augustus en september met 42 procent. In de horeca was juist een zwakkere groei van het aantal startende ondernemingen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de coronacrisis.

KVK zegt verder dat het aantal ondernemers dat is gestopt in de afgelopen periode ook hoger lag dan vorig jaar. Die trend was al sinds mei te zien, onder druk van de coronacrisis. In alle sectoren nam het aantal stoppers toe, behalve in de land- en tuinbouw.

Het totaal aantal bedrijven in Nederland staat per 1 oktober op ruim 2 miljoen. KVK publiceert de volgende Trendrapportages iedere eerste week van de maand.

