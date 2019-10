Meer startende ondernemers in Nederland

Meer mensen zijn sinds het begin van dit jaar een eigen bedrijf begonnen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de Kamer van Koophandel steeg het aantal personen dat voor zichzelf begon in de eerste drie kwartalen met 10 procent.

De stijging komt vooral op het conto van zelfstandige ondernemers zonder personeel. In de eerste negen maanden van dit jaar schreven zich 102.394 fulltime-zzp’ers en 36.503 deeltijd-zzp’ers in bij het handelsregister. Daarmee steeg het aantal startende zzp’ers bijna met een kwart.

Het totale aantal nieuwe ondernemingen in de eerste drie kwartalen was 171.249. Volgens de Kamer van Koophandel is dat het hoogste aantal voor die meetperiode van de afgelopen vijf jaar. De hoeveelheid ondernemers die hun bedrijf beëindigen nam eveneens toe. Het aantal stoppers steeg 1 procent tot 92.117.