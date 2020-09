Meer sojabonen geïmporteerd in Nederland

De import van sojabonen in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen. Daarbij nam de import vanuit Brazilië flink toe, terwijl de invoer uit de Verenigde Staten daalde, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sojabonen worden vooral gebruikt voor veevoer en levensmiddelen zoals bijvoorbeeld vleesvervangers.

Volgens het CBS bedroeg de totale import in de eerste jaarhelft 2,4 miljard kilogram sojabonen. Dat komt overeen met een importwaarde van 811 miljoen euro. De totale invoerhoeveelheid ligt 14 procent hoger dan in de eerste helft van 2019 en de totale invoerwaarde 17 procent hoger.

Vanuit Brazilië steeg de import met 40 procent, terwijl die uit de VS met 19 procent daalde. Brazilië nam in 2019 de positie van de VS over als grootste leverancier van sojabonen aan Nederland.