Meer snorfietsen, minder bromfietsen

Snorfietsen zijn populairder in Nederland dan bromfietsen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal snorfietsen in januari 4 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl bij bromfietsen juist een daling met bijna 2 procent was te zien.

Begin dit jaar telde ons land ruim 1,2 miljoen snor- en bromfietsen, wat 1,6 procent meer is dan in 2018. Er zijn bijna 750.000 geregistreerde snorfietsen, tegen 457.000 geregistreerde brommers. Tot 2012 waren er nog meer bromfietsen dan snorfietsen, maar sindsdien is het aantal brommers elk jaar gedaald, terwijl het aantal snorfietsen jaarlijks toenam. Vergeleken met 2009 is het aantal snorfietsen bijna verdubbeld en daalde het aantal brommers met bijna 2 procent.

De meeste brom- en snorfietsen zijn eigendom van 50- tot 60-jarigen. Van alle geregistreerde snorfietsen was begin dit jaar iets meer dan 5 procent elektrisch. Voor bromfietsen is dit 1,4 procent, aldus het CBS.