Meer schapruimte HEMA bij Franse winkels

HEMA gaat meer van zijn artikelen via de Franse supermarktketen Franprix aan de man brengen. De bedrijven kondigden aan dat de samenwerking wordt uitgerold in nog eens 44 Franprix-winkels, bovenop de huidige vijftien. Volgend jaar moeten de HEMA-waren in de schappen van honderden Franprix-winkels liggen.

In de Franse supers worden onder meer keukenartikelen, woningdecoratiespullen, schrijfgerei, kleding en woningtextiel verkocht. HEMA is al langer actief in Frankrijk, maar kan door de samenwerking sneller uitbreiden. Franprix heeft in de regio Parijs zo’n achthonderd winkels.

Eerder dit jaar kondigde HEMA aan voor het eerst ook spullen te gaan verkopen via andere winkels. Zo werden al samenwerkingen aangekondigd met AH en Wehkamp in Nederland en Walmart in Canada en de VS.