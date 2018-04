Meer schade door fraude betalingsverkeer

Er is vorig jaar aanzienlijk meer schade geleden door fraude met betalingsverkeer. Dat betekent een einde aan een jarenlange daling van het schadebedrag, maken de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland bekend. Omdat er ook meer betalingen plaatsvonden, is het aandeel transacties waarmee iets niet in orde was afgenomen.

In totaal werd door fraude 12,9 miljoen euro schade geleden op een totaal binnenlands betalingsverkeer van 6,5 biljoen euro. In 2016 was het schadebedrag nog 10,2 miljoen euro.

Van de totale schade werd 3,5 miljoen euro veroorzaakt door fraude met verloren of gestolen pinpassen. Fraude met internetbankieren was goed voor 1,2 miljoen euro schade, een toename van bijna 400.000 euro. Dat lijkt te komen doordat phishingmailtjes geloofwaardiger zijn geworden, aldus de organisaties. Met incasso’s en vervalste overschrijvingen werd voor 1,3 miljoen euro gefraudeerd.

Er waren vorig jaar geen fraudegevallen met contactloze betaalpassen of bankierapps op mobiele telefoons.