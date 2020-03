Meer ruimte voor vrachtvluchten op Schiphol

Schiphol komt per direct met extra ruimte voor vrachtvluchten. De slotcoördinator, die gaat over het verdelen van de landingsrechten, heeft besloten tot begin juni de regels aan te passen om dat mogelijk te maken. De extra ruimte voor vrachtvluchten is er omdat er veel minder passagiersvliegtuigen aankomen en vertrekken.

Ondernemersvereniging voor logistiek en handel evofenedex had zich samen met branchevereniging Air Cargo Netherlands hard gemaakt voor meer ruimte voor luchtvracht en is tevreden met de stap.

„Vrachtvluchten zijn onmisbaar in de strijd tegen het coronavirus: van microscopen tot mondkapjes en medicijnen, alles wordt momenteel gevlogen om zo snel mogelijk de medische en andere cruciale goederen op de plaatsen van bestemming te krijgen. Deze vluchten zijn dan ook essentieel in de verzending van urgente goederen”, aldus evofenedex.

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is blij dat er extra ruimte wordt gecreëerd voor het vervoer van goederen „die we in deze tijd heel hard nodig hebben”.