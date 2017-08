Meer ritten, meer omzet, minder verlies Uber

Uber heeft een redelijk kwartaal achter de rug. De taxi-app zag de omzet stijgen en wist het verlies te beperken. De maanden april, mei en juni werden overschaduwd door schandaal na schandaal, die uitmondden in het vertrek van bestuursvoorzitter en oprichter Travis Kalanick.

Uber heeft de kwartaalcijfers naar buiten gebracht via nieuwssite Axios. Het bedrijf is niet aan de beurs genoteerd en hoeft dus geen financiële informatie te delen.

Uit de cijfers blijkt dat Uber in het tweede kwartaal van het jaar een omzet van 1,75 miljard dollar (1,48 miljard euro) noteerde. Dat is ruim twee keer zo veel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het verlies bedroeg 645 miljoen dollar (546 miljoen euro), 14 procent lager dan een jaar geleden. Het bedrijf had aan het einde van het kwartaal 6,6 miljard dollar (5,6 miljard euro) in kas. Het aantal ritten lag 150 procent hoger dan een jaar geleden.

Uber probeert te overleven en zoekt een nieuwe topman. De app heeft zich grotendeels teruggetrokken uit markten als China en Rusland. Om chauffeurs tegemoet te komen, kunnen klanten sinds kort fooi geven via de app. Volgens Uber hebben chauffeurs daar tot nu toe 50 miljoen dollar aan verdiend.