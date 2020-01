Meer pessimisme over economische groei bij topmannen

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders. Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent.

Het pessimisme is het grootste bij topmannen en -vrouwen in Noord-Amerika, gevolgd door West-Europa en het Midden-Oosten.

Ook over de groeikansen voor de eigen onderneming zijn de topbestuurders een stuk minder positief. Iets meer dan een kwart van hen zegt „zeer veel vertrouwen” te hebben in groei voor het eigen bedrijf. Dat is het laagste percentage sinds 2009.