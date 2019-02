Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens

Nederlandse luchthavens hebben vorig jaar meer passagiers verwelkomd. Schiphol, de drukste Nederlandse luchthaven, passeerde voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers. Ook de vier regionale burgerluchthavens kregen meer reizigers over de vloer.

In totaal checkten vorig jaar 79,6 miljoen luchtvaartpassagiers in of uit op Nederlandse vliegvelden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een stijging van bijna 4,5 procent ten opzichte van 2017.

Schiphol had vorig jaar 71 miljoen passagiers, tegenover 68,4 miljoen reizigers in het voorgaande jaar. Het aantal vluchten van en naar de grootste luchthaven van het land steeg met een half procent tot ruim 499.000. Daarmee komt Schiphol dicht bij het maximaal toegestane aantal vluchten, dat volgens afspraken met omwonenden op 500.000 ligt. Vorige week mislukte het overleg tussen Schiphol en de Omgevingsraad dat tot nieuwe groeiafspraken moest leiden.

De regionale luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen kregen het vorig jaar ook drukker. Deze vliegvelden hadden samen 8,6 miljoen passagiers, een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van 2017. Het overgrote merendeel van die passagiers kwam op het conto van de Eindhovense luchthaven.

De hoeveelheid luchtvracht die op Nederlandse vliegvelden werd overgeslagen, kwam uit op 1,8 miljoen ton. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, aldus het CBS.