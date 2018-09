Meer passagiers voor luchthaven Schiphol

Schiphol heeft in het eerste halfjaar meer passagiers verwelkomd. Luchtvaartmaatschappijen lieten de afgelopen zes maanden grotere vliegtuigen van en naar de luchthaven vliegen, die vaak ook voller zaten. Daardoor nam het aantal passagiers harder toe dan het aantal vliegbewegingen.

In totaal deden in de eerste zes maanden van het jaar 34 miljoen passagiers Schiphol aan. Dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal vliegbewegingen steeg met 1,1 procent tot 242.343. De hoeveelheid luchtvracht die via het vliegveld werd vervoerd daalde, met 2,6 procent tot circa 844.000 ton.

Ook andere luchthavens van de Schiphol Group kregen meer reizigers over de vloer. Op Eindhoven Airport, dat voor meer dan de helft in handen is van Schiphol, nam het aantal passagiers met 9,4 procent toe tot 3 miljoen. Rotterdam The Hague Airport had het eerste halfjaar 882.000 passagiers, 3,6 procent meer dan een jaar eerder

Door de groei aan passagiers streek de Schiphol Group meer op aan havengelden. Meer reizigers betekende ook voor winkels en horecagelegenheden meer opbrengsten, waardoor de inkomsten uit deze concessies stegen. De totale omzet van de Schiphol Group dikte met 2,2 procent aan tot 714 miljoen euro.

Ook de kosten stegen, omdat door de toegenomen drukte extra maatregelen nodig waren om alle passagiersstromen in goede banen te leiden. Zo waren er extra beveiligers, schoonmakers en begeleiders van passagiers met een beperking nodig. Daarnaast tastte de luchthaven dieper in de buidel voor onderhoud aan start- en landingsbanen en capaciteitsuitbreiding. De winst daalde daardoor met 2 procent tot 115 miljoen euro.

Om passagiers ook in de toekomst probleemloos te laten reizen, voert Schiphol de komende jaren de investeringen „fors” op, zonder dat concreet in een getal te vatten. Zo trekt Schiphol meer uit om de capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. Het extra geld gaat onder meer naar een nieuwe pier en terminal. Daarnaast wordt Vertrekhal 1 onder handen genomen. Over de afgelopen zes maanden bedroegen de investeringen 232 miljoen euro, tegen 207 miljoen euro een jaar eerder.