Meer passagiers voor busvervoerder FlixBus

Busbedrijf FlixBus heeft vorig jaar 3,1 miljoen reizigers van, naar en binnen Nederland vervoerd. Dat is een vijfde meer dan in 2018. De groei ging gepaard met de overname van concurrent Eurolines, dat ook al veel Nederlandse bestemmingen aandeed.

Het Duitse moederbedrijf FlixMobility, dat een eigen app koppelt aan vervoer per bus, trein of auto, vervoerde in totaal 62 miljoen passagiers wereldwijd. Dat is is stijging van 37 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook hier speelde overnames een rol. Naast Eurolines lijfden de Duitsers namelijk ook de Turkse branchegenoot Kamil Koç in, waarmee het netwerk uitdijde tot 2500 bestemmingen in dertig landen.

Volgens topman André Schwämmlein is het in 2013 opgerichte FlixMobility nu uitgegroeid tot de grootste aanbieder van busreizen ter wereld. Achter die stormachtige groei zitten grote investeerders. Zo staken de Duitse automaker Daimler en de Europese Investeringsbank in het verleden geld in het bedrijf van de groen-oranje bussen. In juli vorig jaar haalde de Duitse start-up nog eens 500 miljoen euro op in een nieuwe financieringsronde.