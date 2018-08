Meer passagiers Ryanair ondanks acties

Ryanair heeft in de eerste volle zomermaand van dit jaar naar eigen zeggen meer passagiers vervoerd in vergelijking met juli 2017. Dit ondanks het negatieve effect van stakingen door werknemers van de luchtvaartmaatschappij en door acties bij de luchtverkeersleiding in verschillende Europese landen.

De Ierse prijsvechter verwelkomde in juli 13,1 miljoen reizigers aan boord van zijn vliegtuigen. Dit betekende een stijging van 4 procent op jaarbasis. De vliegtuigen zaten met een gemiddelde bezettingsgraad van 97 procent even vol als een jaar eerder. Tot en met juli steeg het aantal passagiers voor Ryanair met 7 procent tot 133,5 miljoen reizigers.

Personeel van Ryanair in verschillende Europese landen legden meermaals het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Al met al zorgden de acties en slecht weer er voor dat er afgelopen maand meer dan duizend Ryanair-vluchten uitvielen. Daarvan waren bijna 200.000 reizigers de dupe. Een jaar eerder was sprake van 23 vluchten die om uiteenlopende redenen werden geannuleerd.