Meer particulieren leasen hun auto

Particulieren kiezen er steeds vaker voor om een auto te leasen. Eind vorig jaar reden er meer dan 150.000 auto’s op de weg via private lease, een stijging van ruim 45 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde leasebranchevereniging VNA. Van de hele leasevloot is 15 procent in ‘bezit’ van particulieren.

Nederland telt momenteel zo’n 1 miljoen leaseauto’s. Zowel zakelijk als particulier zette de groei van het aantal leaseauto’s in 2018 fors door. Bij de zakelijke personenauto was sprake van een toename van 13 procent. Het aantal leasecontracten voor bestelauto’s nam in een jaar tijd met 10 procent toe.

Volgens de VNA is het zaak dat de leasesector een „volgende stap” zet en werk gaat maken van het combineren van alle vormen van mobiliteit, van (deel)auto’s met bijvoorbeeld fiets en openbaar vervoer.