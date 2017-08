Meer pakjes, minder brieven verstuurd

Bedrijven en consumenten verstuurden vorig jaar gezamenlijk 350 miljoen pakketten, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal verstuurde brieven, tijdschriften en zakelijke post is verder gedaald, maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag bekend.

De omzet van het bezorgen van post en pakketten steeg vorig jaar naar bijna 3 miljard euro, het hoogste niveau sinds 2013. Binnen Nederland werden de meeste pakketten verstuurd door bedrijven naar consumenten. Het ging om 152 miljoen stuks in 2016. Bedrijven stuurden elkaar bijna 70 miljoen pakketten. Consumenten verstuurden 7 miljoen pakketten. In totaal werden zo’n 120 miljoen pakketten naar het buitenland verstuurd.

De ACM meldde ook dat de concurrentie op de postmarkt toeneemt. Het marktaandeel van PostNL is volgens de toezichthouder over het geheel iets gedaald. Dat komt deels doordat er meer concurrentie is van regionale vervoerders.