‘Meer overwerk door coronacrisis’

Werknemers werken door de coronacrisis nog meer over. Onderzoek van salarisdienstverlener ADP wijst uit dat de gemiddelde overwerktijd in Europa per week met een uur is gestegen naar zes uur per week.

In alle bekeken gebieden werkten mensen sinds de uitbraak van corona meer onbetaald over in vergelijking met een halfjaar eerder. De stijging in Europa is vergelijkbaar met de situatie in Latijns-Amerika en Azië. In Noord-Amerika zijn werknemers gemiddeld drie uur per week meer gaan overwerken, van vier naar zeven uur per week.

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, verlaagt het vele thuiswerken de drempel voor overwerken. „Het is natuurlijk eenvoudiger om thuis net iets vaker de laptop te openen of de tijd die je anders kwijt bent aan het reizen naar kantoor nog even door te werken. Ongemerkt kan dit al snel oplopen.” Verder speelt mee dat medewerkers in deze lastige tijden misschien net een stapje extra zetten.

Van overwerk is bekend dat dit kan leiden tot klachten als stress, een lagere arbeidsproductiviteit en zelfs fysieke problemen. ADP benadrukt dat er al voor de crisis sprake was veel van overwerk. In Nederland werkte in 2018 nog een op de vijf medewerkers gemiddeld zes tot tien uur per week over. Eind vorig jaar was dit bijna een kwart.

Het percentage Nederlandse medewerkers dat gemiddeld tien uur of meer overwerkt was met 10 procent gelijk aan een jaar eerder. 5 procent van de Nederlandse respondenten gaf vorig jaar aan gemiddeld 26 uur of meer onbetaald over te werken.