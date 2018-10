Meer orders voor bouwbedrijf Ballast Nedam

Bouwbedrijf Ballast Nedam is positief gestemd over komend jaar, na een lange periode van financiële malaise als gevolg van probleemprojecten. Het orderboek is de afgelopen tijd flink gegroeid, waardoor de bouwer voor volgend jaar een 15 tot 30 procent hogere omzet verwacht.

Het orderboek van Ballast heeft momenteel een waarde van 1,5 miljard euro. Het bedrijf kijkt ook kieskeuriger naar aanbestedingen, waardoor de orderportefeuille naar eigen zeggen uit minder risicovolle projecten bestaat.

Dit jaar verwacht Ballast Nedam quitte te spelen en onderliggend op een winst uit te komen. Het resultaat wordt gedrukt door investeringen, merkt Ballast wel op. Ballast Nedam stond drie jaar geleden nog aan de rand van de afgrond door tegenvallers bij een aantal grote bouwprojecten. De Turkse branchegenoot Renaissance bracht redding door het bedrijf voor 6 miljoen van de beurs te halen.