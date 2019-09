Meer opties nodig voor toezicht techbedrijven

In het toezicht op grote techbedrijven en onlineplatformen is behoefte aan extra mogelijkheden om in te grijpen. Dat heeft bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gezegd in een speech in Brussel.

Nu is er vaak een lange periode van onderzoek nodig alvorens de mededingingsautoriteiten met een maatregel kunnen komen. Maar de ontwikkelingen bij bedrijven als Google en Facebook gaan erg snel. Snoep zou daarom graag sneller kunnen ingrijpen. Hij benadrukt dat concurrentiewaakhonden er niet zijn om telkens de „problemen van gisteren” aan te pakken.

De Nederlander ziet onder meer brood in een uitbreiding van de ‘gereedschapskist’ waarbij toezichthouders dominante marktpartijen kunnen bijsturen zonder dat hun ingrepen direct als strafmaatregel worden beschouwd. Hierdoor zou de kans op een schikking met de onderneming in kwestie groter zijn. Ook zouden acties van toezichthouders dan niet meteen hoeven uit te monden in tal van schadeclaims aan het adres van het betreffende bedrijf. Snoep wil het idee komende maanden samen met andere relevante partijen verder uitwerken.