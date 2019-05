Meer oneerlijke praktijken op werkvloer

Werknemers in Nederland zijn in het afgelopen jaar vaker slachtoffer geweest van wanpraktijken of misstanden op de werkvloer. Onderzoek door de Inspectie SZW wijst uit dat bij meer dan de helft van de uitgevoerde inspecties sprake was van ongezond, onveilig of oneerlijk werk.

De meest voorkomende klachten waren onderbetaling of het in dienst houden van illegale werknemers uit het buitenland. Ook probeerden meerdere werkgevers via schijnconstructies de kosten van arbeid te verlagen.

Zo kreeg een schoonmaakbedrijf een flinke boete omdat het personeel te lang en voor een te laag loon liet werken. Andere bedrijven probeerden de cao te omzeilen. Dat was vooral aan de hand bij de distributiecentra, pakketbezorgers en installateurs. De Inspectie SZW kreeg vorig jaar 7633 klachten binnen, zo’n 8 procent meer dan in 2017.

De voormalige arbeidsinspectie onderzocht bijna vijftig werkgevers naar kwalijke behandeling van werknemers, zoals uitbuiting. Dat waren bedrijven in onder meer de transport, logistiek, land- en tuinbouw en uitzendbureaus.