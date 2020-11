‘Meer ondernemers stoppen, maar nog altijd meer starters’

Het aantal ondernemers dat de stekker uit zijn of haar bedrijf trekt, is in oktober met bijna de helft opgelopen. Toch is het aantal bedrijven in Nederland vorige maand toegenomen, omdat nog meer mensen een nieuw bedrijf stichtten. Dat meldt de Kamer van Koophandel in een nieuw rapport.

In totaal gaven 16.100 ondernemers er in oktober de brui aan. Dat is een toename van 45 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal stoppers ligt door de coronacrisis al maanden veel hoger dan vorig jaar. Tegelijkertijd bleef het aantal startende ondernemingen in oktober op peil met een totaal van 21.230, wat 1 procent meer is dan een jaar eerder.

Nederland telde eind vorige maand 2.060.188 bedrijven, wat er grofweg 70.000 meer zijn dan een jaar eerder. Daarbij valt op dat het aantal faillissementen voor de zesde maand op rij lager uitvalt dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks de coronacrisis.

Onderzoekers wijzen er daarbij op dat veel ondernemingen nu nog overeind worden gehouden door overheidssteun, maar zonder die hulp zouden omvallen. Zo berekende het bureau Altares Dun & Bradstreet onlangs dat 3800 zogeheten zombiebedrijven bij het wegvallen van steun alsnog failliet gaan.