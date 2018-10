„Meer ondernemers met geldnood”

Het aantal midden- en kleinbedrijven met financiële problemen is in het derde kwartaal van dit jaar onverwacht gestegen, ondanks de positieve economische ontwikkelingen. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) steeg het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het derde kwartaal met 13 procent op jaarbasis.

Het instituut registreert met de zogeheten IMK-Index het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandsverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet of een uitkering. Het aantal bijstandsaanvragen nam het meest toe in de bouw en industrie, terwijl het aantal hulpvragen in de zorg juist flink daalde.

Volgens het IMK lijkt het er op dat veel ondernemers door de economische zonneschijn minder voorzichtig zijn geworden en privé wat meer willen profiteren van goede tijden. „Als het dan echt even tegenzit, kunnen de gevolgen groot zijn, ook wanneer een bedrijf in de kern gezond is”, aldus het instituut.