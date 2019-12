Meer omzet voor zakelijke dienstverleners

Zakelijke dienstverleners hebben economisch gezien nog altijd de wind mee, al is er sprake van enige groeivertraging. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de omzet van de sector in het derde kwartaal van dit jaar met 5,7 procent op jaarbasis. Deze groei volgt op een gemiddelde omzetstijging met 6,8 procent in de eerste jaarhelft.

Het CBS merkt op dat de sector, waartoe onder meer IT-dienstverlening, arbeidsbemiddeling en administratieve dienstverlening behoren, sinds 2013 sprake is van aanhoudende groei.

Bij IT-dienstverleners was in het voorbije kwartaal sprake van 6,4 procent omzetgroei, tegen een stijging van 7 procent in de eerste jaarhelft. Bij de administratieve dienstverlening, waaronder accountancy, administratie en belastingadvies, stegen de opbrengsten in doorsnee met 5,1 procent afgezet tegen 6,7 procent groei een kwartaal eerder.

Uitzendbureau’s en arbeidsbemiddelaars zagen de omzet met 4 procent groeien. Daarmee was sprake van de laagste groei sinds het tweede kwartaal van 2013. Verder sprong de stevige groei van architecten in het oog. Zij zetten het voorbije kwartaal 10,4 procent meer om, tegen 3,4 procent een kwartaal eerder. In het kielzog stegen ook de aan architecten gerelateerde omzetten van ingenieursbureau’s.

Verder meldt het CBS een verslechtering van het ondernemersvertrouwen onder zakelijk dienstverleners tot het laagste niveau sinds eind 2014. Ruim een derde van de ondernemers in de sector zegt nog altijd te kampen met personeelstekorten waardoor groei wordt belemmerd. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan de eerste helft van dit jaar.