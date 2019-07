Meer omzet Volkswagen in moeilijke markt

Volkswagen heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet vergeleken met een jaar eerder. De onderneming houdt daarnaast vast aan zijn financiële doelstellingen, ondanks de moeilijke marktomstandigheden in de autosector. Concurrenten Daimler en BMW stelden eerder juist hun prognoses neerwaarts bij.

De opbrengsten stegen tot 65 miljard euro, tegen 61 miljard euro in het tweede kwartaal van 2018. Dat betekende een groei van 6,6 procent. Het Duitse concern groeide het snelst in Zuid-Amerika terwijl in Azië de zaken juist wat minder gingen. De autoverkopen kwamen wel lager uit dan een jaar eerder, op 2,8 miljoen voertuigen.

De winst, exclusief bijzondere tegen- en meevallers, bedroeg 5 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 5,6 miljard euro. Dat kwam neer op een krimp van 8 procent.