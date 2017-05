Meer omzet horeca in eerste kwartaal 2017

Het gaat over de hele linie goed met de Nederlandse horeca. De omzet neemt al vier jaar toe en in het eerste kwartaal van dit jaar kwam de groei uit op 3 procent, becijferde het CBS.

Niet alleen de omzet steeg, ook het volume - het aantal overnachtingen en consumpties - nam toe. Vooral hotels hebben de wind mee: de omzet steeg met 4,5 procent, de grootste stijging in bijna vier jaar. Restaurants zagen de omzet met 4,2 procent stijgen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar.

Waar cafés, waar ook eetcafés en koffiezaken onder vallen, het laatste kwartaal van 2016 de omzet nog zagen afnemen, is die afname in 2017 omgezet in een bescheiden groei van 0,6 procent. De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2017 weliswaar, maar dat komt niet door een groter volume; de groei is het gevolg van hogere cijfers.

Het eerste kwartaal van 2017 was een stuk beter dan het eerste kwartaal een jaar eerder. Ten opzichte van 2016 zette de vaderlandse horeca bijna 8 procent meer om. Het volume lag zo’n 6 procent hoger. Dat heeft tot gevolg dat ook de werkgelegenheid en het aantal starters is toegenomen. Het vertrouwen van de ondernemers nam bovendien fors toe: rond de 45 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet de komende tijd gaat stijgen.