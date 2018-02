Meer omzet en winst voor computermaker HP

De Amerikaanse computer- en printermaker HP Inc heeft tijdens de feestdagenperiode in december goede zaken gedaan, ondanks aanhoudende druk op de pc-markt. De omzet viel afgelopen kwartaal mede daardoor voor de zesde keer op rij hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De opbrengsten in de drie maanden tot en met januari bedroegen 14,5 miljard dollar (11,8 miljard euro), ongeveer een zevende meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam toe tot 1,9 miljard dollar. De winst per aandeel, afgezien van eenmalige posten, viel hoger uit dan door Bloomberg gepolste analisten in doorsnee hadden verwacht.

Ook de afgesplitste IT-dochter HP Enterprise zag afgelopen kwartaal de omzet en winst zien toenemen vergeleken met een jaar eerder. Het software- en serverbedrijf groeide naar eigen zeggen op alle fronten. Ook stelde het aandeelhouders meer dividend in het vooruitzicht, een cadeautje dat mede mogelijk is gemaakt door de belastingverlaging in de Verenigde Staten.

De opbrengsten bij HP Enterprise stegen in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 11 procent tot 7,7 miljard dollar. De nettowinst vervijfvoudigde bijna naar 1,5 miljard dollar. Afgezien van eenmalige posten was evenwel sprake van een stabilisatie van de winst.

Ook bij HP Enterprise zijn de resultaten beter dan analisten vooraf hadden voorspeld. Het bedrijf verraste kenners bovendien met zonniger dan verwachte vooruitzichten voor het gehele boekjaar. Het beloofde daarnaast dat het tussen nu en eind 2019 in totaal 7 miljard dollar terug zal sluizen naar de aandeelhouders via dividend en aandeleninkopen.