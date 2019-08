Meer omzet en hogere verwachtingen voor Lyft

Taxiapp Lyft heeft in het tweede kwartaal de omzet opgevoerd. Ook het aantal klanten en de omzet per klant gingen omhoog. Dat laatste is het gevolg van de afnemende prijsoorlog met grote concurrent Uber. Zo gaf Lyft minder uit aan promotieacties. De branchegenoot van Uber stelde de verwachtingen voor het hele jaar naar boven bij.

De omzet in het tweede kwartaal kwam uit 867,3 miljoen dollar. Dat was een stijging van 72 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die groei is wel minder dan de afgelopen paar kwartalen, maar de afvlakking ging minder snel dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Voor heel 2019 rekent Lyft nu op een omzet van ongeveer 3,5 miljard dollar. Eerder was dat nog maximaal 3,3 miljard dollar.

Het bedrijfsverlies (ebitda) bedroeg in het tweede kwartaal 204,1 miljoen dollar. Dat is meer dan de 190,5 miljoen uit dezelfde periode in 2018. De verliesmarge werd ook kleiner door de toegenomen omzet per klant.

Lyft schat het bedrijfsverlies over het hele jaar nu in op tussen de 875 miljoen en 850 miljoen dollar. Dat is kleiner dan het bedrijfsverlies in 2018. Eerder ging het bedrijf uit van een verlies dat 300 miljoen dollar groter zou uitpakken.