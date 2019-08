Meer occasions verkocht in juli

De verkoop van tweedehands auto’s is in juli licht gestegen. Dat meldt dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive, die opmerkt dat er dit jaar meer werkdagen in de maand juli zaten dan een jaar eerder.

De totale occasionverkopen gingen met 1,4 procent omhoog. Door de nieuwe WLTP-uitstootregels valt de BPM vaak hoger uit en zijn nieuwe auto’s duurder geworden. Potentiële autokopers kijken daarom vaker naar jonge tweedehandsjes. Ook kleine suv’s zijn populair.

De verkopen van dealers aan consumenten stegen met 5 procent. Autobedrijven hebben vaker jonge occasions in de verkoop. Dat is ook te merken aan de verkopen van consumenten onderling. Die daalden met 4,7 procent.