Meer nieuwe uitkeringsaanvragen in VS dan verwacht

Vorige week hebben nog eens ruim 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Vanwege de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen Amerikanen een beroep gedaan op het vangnet.

Het cijfer viel hoger uit dan verwacht, want economen hielden in doorsnee rekening met bijna 1,3 miljoen Amerikanen die zich voor steun bij de overheid meldden. Een week eerder werden een bijgestelde 1,57 miljoen uitkeringsaanvragen geregistreerd.

Het is de dertiende week op rij dat het aantal aanvragen boven de miljoen ligt. Het is wel de elfde week op rij dat de aanvragen lager uitkomen dan in de week daarvoor.