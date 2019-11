Meer nieuwe auto’s verkocht in oktober

Het aantal verkochte nieuwe auto’s is in oktober gestegen. Cijfers van Rai Vereniging en BOVAG wijzen op een toename van 14,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden.

Volgens de brancheorganisaties geeft de stijging, tot een totaal van 34.101 auto’s, wel een vertekend beeld. In oktober vorig jaar was er namelijk sprake van een scherpe daling van de autoverkopen, nadat een strenger regime voor emissietests van kracht was gegaan. Die gingen destijds in september in, en veel auto’s die onder die nieuwe regels niet meer verkocht mochten worden, werden voor die maand op kenteken gezet.

Sinds de jaarstart zijn dit jaar 364.999 nieuwe auto’s verkocht. Dat is een daling van 6,2 procent vergeleken met de eerste tien maanden van vorig jaar. Volkswagen was in oktober het populairste merk met een marktaandeel 13,2 procent. Peugeot en Renault volgden op respectievelijk de tweede en derde plek.