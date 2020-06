Meer Nederlandse kapers op de kust voor HEMA

Het initiatief HoudeHema wil de HEMA kopen. Na jarenlang gebukt te gaan onder de lasten van private investeerder willen de initiatiefnemers met „geduldig kapitaal” de winkel overnemen. PvdA-senator Mei Li Vos is de drijvende kracht achter de plannen.

In korte tijd is dit het tweede initiatief dat het oer-Hollandse merk uit handen van buitenlandse investeerders wil houden. Eerder op vrijdag werd een crowdfunding-initiatief gelanceerd met hetzelfde doel. Volgens Vos zijn haar plannen, waarbij ze naar eigen zeggen de steun weet van werknemers, vakbond AVV, ict-bedrijf The Share Council en beursplatform NXChange, in een verder stadium.

Ligt het aan Vos en haar partners is HEMA in 2026, honderd jaar na oprichting van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, een coöperatie met als doel duurzame continuïteit van de keten. Zowel werknemers, klanten, franchisenemers als toeleveranciers kunnen lid worden van de coöperatie. Daarmee worden volgens haar de belangen van alle partijen rondom de HEMA goed behartigd. „Het moet eens klaar zijn met het financiële fantasiewerk”, benadrukt ze.

Volgens haar is het „idioot” dat de winkelketen het momenteel zo moeilijk heeft. Ze beschuldigt roofkapitalisten ervan het goedlopende bedrijf leeggetrokken te hebben en daarna te hebben volgehangen met schulden. „Wij willen laten zien dat je met werknemers, klanten, ondernemers en geduldig kapitaal een bedrijf kan overnemen. We willen ook laten zien hoe verschillende stakeholders kunnen ondernemen zonder werknemers uit te knijpen.”

HEMA zelf is momenteel in onderhandeling met schuldeisers om tot een oplossing te komen voor de „te hoge” schulden. Achter de schermen vinden naar verluidt ook gesprekken plaats tussen eigenaar Marcel Boekhoorn, de directie van HEMA en de schuldeisers. Daarbij zou ook de overheid meepraten. Maandag moet Boekhorn een lening van 50 miljoen euro aflossen.

Het scenario van een faillissement en een doorstart is voor Vos en HoudeHema geen oplossing. Daarmee worden onder anderen personeel en leveranciers met problemen opgezadeld. De PvdA-senator ziet juist veel heil in volksaandelen, die met behulp van fintech-oplossingen relatief eenvoudig kunnen worden uitgegeven. Ze schat de kans op succes van het initiatief „hoog in”, zo zegt ze.