Meer Nederlanders shoppen online

Het aantal Nederlanders dat online aankopen doet, blijft groeien. Vooral onder mensen ouder dan 65 jaar steeg het aantal internetshoppers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle Nederlanders kocht 78 procent het afgelopen jaar weleens iets bij webshops, tegen 76 procent een jaar eerder. Onder 65-plussers is de grootste opmars gaande. Terwijl in 2012 nog een kwart van hen producten online kocht, is dat percentage nu gestegen tot 45 procent.

Volgens het CBS neemt niet alleen het aantal onlineshoppers toe, maar ook de hoeveelheid aankopen en de bedragen die daarbij worden uitgegeven. Sportartikelen en kleding zijn de populairste artikelen bij het onlineshoppen. Ook reisjes en vakantieverblijven worden vaak via internet geboekt, evenals concertkaartjes.

Webwinkels in eigen land zijn ondanks de internationale opmars van reuzen als Amazon en Alibaba nog altijd favoriet. Een ruime meerderheid van 69 procent kocht dit jaar producten bij Nederlandse webwinkels. Ongeveer een op de drie Nederlanders deed dit jaar ook onlineaankopen in andere lidstaten van de Europese Unie. Een kwart kocht ook bij webwinkels buiten de EU.