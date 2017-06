„Meer Nederlanders op vakantie”

Bijna zeven op de tien Nederlanders gaan deze zomer op vakantie. Dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar. Hiermee stijgt het aantal vakantiegangers voor het derde jaar op rij. NBTC-Nipo Research deed onderzoek naar de vakantieplannen, meldt de NOS.

De meeste mensen kiezen voor een buitenlandse bestemming, bijna 8 miljoen. Frankrijk is, net als vorig jaar, het populairste vakantieland met 1,3 miljoen bezoekers. Spanje volgt op de tweede plaats. De grootste stijger is Griekenland, met naar verwachting 50 procent meer Nederlandse toeristen.

Bijna 3 miljoen mensen brengen de zomer in Nederland door, de meeste in een vakantiehuisje of op de camping.