Meer Nederlanders op cruisevakantie

Nederlanders stappen weer vaker aan boord van een cruiseschip. Volgens brancheorganisatie Cruise Lines International Association (CLIA) ging vorig jaar een recordaantal van 110.000 Nederlanders op cruisevakantie. Dat betekende een stijging van het aantal passagiers met 6 procent op jaarbasis.

De stijging komt volgens de vereniging van cruiserederijen onder meer door een toename van korte cruises van twee tot drie dagen. Daarmee kunnen mensen voor het eerst proeven en ruiken aan een dergelijke wijze van vakantie vieren. Op jaarbasis was hier sprake van een groei met 37 procent.

Cruises in het Middellandse Zeegebied waren het populairst bij de Nederlandse reizigers. Deze regio was goed voor een kwart van de Nederlandse cruisegangers, gevolgd door Noord-Europa en het Caribisch gebied. Verder zijn ook de Baltische staten en de Canarische eilanden als cruisebestemming steeds meer in trek.