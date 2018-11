„Meer nazorg door hypotheekadviseur nodig”

Hypotheekadviseurs doen te weinig om huiseigenaren te helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek. Na de adviesgesprekken horen de meeste mensen niets meer van hun adviseur en dat moet veranderen, vindt Vereniging Eigen Huis (VEH), die 1100 huiseigenaren ondervroeg.

Vaak veranderen er tijdens de looptijd van een hypotheek, meestal dertig jaar, allerlei omstandigheden, waardoor ook de voorwaarden aangepast zouden kunnen worden. Lagere hypotheekrentes of lagere verzekeringspremies zouden zich vertalen in lagere kosten voor de huiseigenaar, maar in veel gevallen lopen ze die mis.

Volgens VEH is slechts iets meer dan de helft van de klanten tevreden over hun hypotheekadviseur. Een ongeveer even groot deel heeft na het afsluiten van de hypotheek nog contact met de adviseur, in 80 procent van de gevallen op eigen initiatief. De belangenvereniging wil dat de regels duidelijker worden over wat klanten mogen verwachten.