Meer mondkapjes door oprukkend coronavirus

Meer voorraad, minder advertenties. Nu het coronavirus de wereldwijde aanvoer van producten laat opdrogen, beginnen webwinkels te hamsteren. Reëel of riskant?

Opschudding in webwinkelland. Webwinkel Coolblue, de op een na grootste e-retailer van Nederland, introduceerde begin deze week ogenschijnlijk zonder aanleiding drastische prijsstijgingen. Tegelijkertijd stopte het bedrijf zijn affiliateprogramma –een advertentieprogramma voor websitebeheerders. De opmerkelijke stappen leidden al snel tot de wildste speculaties onder reclamepartners en consumenten –nog eens extra werden gevoed door totale radiostilte van de immer spraakzame en goedgeluimde e-retailer. Wat was er aan de hand? Een hack of overname?

Pas na drie dagen liet het bedrijf van zich horen. ‘Omdat de productie in China op een laag pitje staat, hebben we besloten om onze verkopen te temperen door zoveel mogelijk marketing uit te zetten en prijzen aan te passen’, luidde de officiële verklaring van de webwinkel –vorig jaar goed voor een recordomzet van 1,5 miljard euro. Nu de productie van consumentenapparaten ruim drie weken na het Chinese nieuwjaar nog steeds op zijn gat ligt, besloot de webwinkelgigant zijn grote schuren ‘heel gecontroleerd tot de nok toe te vullen’.

In de strijd tegen een lege ‘schuur’ staat Coolblue niet alleen. Ook bol.com verwacht dat de virtuele schappen leegraken nu nog steeds veel Chinese fabrikanten op last van de overheid hun deuren gesloten houden. „We zijn onze voorraad daarom iets aan het ophogen”, verklaart woordvoerder Tamara Vlootman van de grootste webwinkel van Nederland. Van bewuste prijsverhogingen is volgens haar geen sprake: „We hebben een systeem dat de marktwerking in de gaten houdt. Als de prijs elders stijgt, zal dat bij ons ook zo zijn. We gooien onze prijzen echter niet omhoog. Dat vinden we niet fair naar consumenten.”

Of de prijsstijgingen bij concurrent Coolblue consumenten naar bol.com drijven, laat zich lastig meten, vertelt Voortman. Wel heeft ze hoop dat de webwinkel door zijn bedrijfsmodel voorlopig in de vraag van consumenten kan voorzien: „De helft van ons aanbod komt direct van partners. Toen het afgelopen zomer zo warm was, ontstond er een run op airconditioners. Die waren overal uitverkocht en alleen nog verkrijgbaar via bol.com. Op die manier kunnen we onze klanten blijven bedienen.”

Voorlopig lijken consumenten op bol.com echter niet massaal in te slaan om voorraadproblemen of prijsstijgingen voor te zijn. Alleen de verkoopcijfers van mondkapjes en desinfectiegel vertonen een opmerkelijke stijging.

Bij bol.com is volgens de woordvoerder dan ook geen sprake van paniek: „Als er leveringsproblemen zijn, heeft heel Europa daar last van. We hebben een team dat de ontwikkelingen in de gaten houdt, maar het blijft koffiedik kijken.”

Gevraagd naar de paniek bij Coolblue wil de woordvoerder verder niet reageren. Ook op de vraag of hamsteren nog wel mogelijk is, blijft de zegsvrouw het antwoord schuldig.

Toch is het maar de vraag of de webwinkel zijn schuren nog ‘tot de nok toe’ kan vullen. Niet alleen slonk de voorraad van met name consumentenelektronica al aanzienlijk doordat stilstand en thuiszittende medewerkers, door gebrekkige logistiek laten geproduceerde goederen ook langer op zich wachten. Steeds meer winkeliers houden er daarom rekening mee dat de goederenstroom vanuit China nagenoeg opdroogt. Vooral specialisten in consumentenelektronica kunnen daardoor hard worden getroffen. De Apple-fabriek in Zhengzhou kan per dag 500.000 iPhones produceren, waarvan er in 2019 wereldwijd ruim 110.000 per dag werden verkocht. De fabriek heeft dus een buffer van ruim 4 dagen, maar die slinkt snel nu een groot aantal medewerkers thuiszit. Vooruitlopend op de schaarste steeg de prijs voor een iPhone 11 Pro van 64 GB bij Coolblue dan ook tot 1275 euro –ruim 10% meer dan bij bol.com. Apple zelf greep nog niet in: consumenten betalen daar de laagste prijs (1159 euro).

Ook andere webwinkels wachten nog even af hoe de situatie zich ontwikkelt. Kledingwebwinkel Zalando, de derde webwinkel van Nederland, geeft aan de ontwikkelingen ‘nauw te volgen en te evalueren’, cameraspeciaalzaak cameranu.nl was niet bereikbaar voor commentaar.