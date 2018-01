Meer mkb’ers vragen om steun

Het aantal bijstandsaanvragen door mkb-ondernemers is in het laatste kwartaal van 2017 verder toegenomen, ondanks de algehele economische opleving. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) staan veel ondernemersproblemen los van het economisch klimaat.

Het instituut registreert met de zogeheten IMK-Index het aantal ondernemers dat in nood verkeert. Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers steeg langs die meetlat in het vierde kwartaal met 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet of een uitkering.

In de helft van de gevallen betreft het een bedrijf dat in de kern wel levensvatbaar is, aldus IMK-directeur Han Dieperink. Hij benadrukt dat het gemiddeld beter lijkt te gaan met ondernemend Nederland, al toont de index aan dat dit voor een grote groep zelfstandige ondernemers niet het geval is.