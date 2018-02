Meer miljoenenwoningen verkocht in 2017

Het aantal verkochte woningen dat meer dan een miljoen euro waard is, is vorig jaar fors gestegen. In totaal ging het om 1485 huizen. Dat betekent een stijging van 34 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit gegevens van Woningmarktcijfers.nl.

Ruim een kwart van de verkochte miljoenenwoningen, 414 stuks, staat in Amsterdam. Den Haag is met 105 woningen de nummer twee voor chiquere gemeentes als Wassenaar (81 stuks) en Bloemendaal (72 stuks).

Noord-Holland is dankzij onder meer Amsterdam en Bloemendaal de provincie met de meeste woningen van meer dan 1 miljoen euro. Met 799 stuks blijft die provincie Zuid-Holland (336 stuks) ruim voor. Drenthe en Friesland sluiten de rij met elk drie verkochte woningen van minstens 1 miljoen euro.

De meeste woningen in Nederland kostten vorig jaar tussen de 100.000 euro en 300.000 euro. Die groep beslaat 70 procent van de markt. Nog eens 20 procent is tussen de drie ton en een half miljoen euro waard. Slechts 6 procent van de verkochte woningen kostte meer dan 500.000 euro. Bij 4 procent van de woningen was de verkoopprijs minder dan een ton.